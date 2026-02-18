Felicissimo di essere in Serie A L’obiettivo è ancora possibile ci sono tanti punti a disposizione

Lorenzo Vero, allenatore del Pisa, ha dichiarato di essere molto felice di essere in Serie A e ha sottolineato che l’obiettivo rimane alla portata grazie ai tanti punti ancora disponibili in classifica. Nel frattempo, il club ha investito cinque milioni di euro nel mercato invernale per acquistare Rosen Bozhinov dall’Anversa, puntando a rafforzare la squadra.

di Lorenzo Vero PISA Cinque milioni di euro. Questa la cifra investita nel mercato invernale dal Pisa per prelevare dall’Anversa il cartellino di Rosen Bozhinov. Il difensore classe 2005 bulgaro veste nerazzurro da un mese oramai, scendendo in campo per tre partite consecutive dal primo minuto. Ieri ha trovato però l’occasione di parlare in conferenza stampa per la prima volta: "Sono arrivato bene, la squadra mi ha accolto davvero in maniera positiva. Abbiamo però ottenuto un solo pareggio in queste gare. Contro il Milan abbiamo giocato un’ottima partita, ma purtroppo abbiamo perso. Faremo di tutto per rimanere in Serie A ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

