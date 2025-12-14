Allegri | Non sono due punti buttati questo punto ci tornerà utile L’obiettivo è finire tra le prime 4 al 25 maggio

Al termine della partita tra Milan e Sassuolo, il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri ha commentato il risultato, sottolineando l'importanza del punto conquistato. Nonostante il pareggio, Allegri mantiene alta la concentrazione sull’obiettivo di qualificarsi tra le prime quattro squadre della classifica entro il 25 maggio.

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara pareggiata in casa contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Di seguito l’intervento integrale. Allegri: «Questi due punti ci sembrano buttati, ci torneranno utili invece». Ancora due gol subiti contro una piccola. «Oggi abbiamo fatto secondo me una buona partita, abbiamo attaccato bene contro una difesa schierata. Il Sassuolo è sempre pericoloso, poi loro ad un certo punto spaccano la partita e lasciano tre davanti: se non recuperi palla poi devi fare 90 metri all’indietro. Sul primo gol potevamo essere un po’ più svegli, sul secondo uguale. Ilnapolista.it

