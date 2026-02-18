Farmaci Canonica Humanitas | Ultra long-acting innovazione per asma e comorbidità

Il dottor Canonica dell’Humanitas ha annunciato che un nuovo farmaco per l’asma e le condizioni associate permette di ridurre le iniezioni a due volte all’anno. La causa di questa novità sta nella sua azione ultra long-acting, che prolunga l’effetto del farmaco rispetto alle terapie tradizionali. A differenza di altri trattamenti, i pazienti possono ricevere l’iniezione semestrale, riducendo così le visite mediche frequenti. Questo rappresenta un cambiamento importante nella gestione delle patologie respiratorie.

(Adnkronos) – "L'innovazione fondamentale di questo farmaco è che ha un'azione ultra long-acting: mentre altri trattamenti richiedono un'iniezione una volta al mese o ogni 2 mesi, qui parliamo di una somministrazione ogni 6 mesi. Questo ha implicazioni fondamentali di semplificazione sul piano organizzativo e di maggiore sostenibilità: favorendo l'aderenza terapeutica, riduce i costi legati alla gestione della malattia e, allo stesso tempo, mantiene un'elevata efficacia clinica". Così Giorgio Walter Canonica, professore e Senior Consultant Centro di Medicina personalizzata Asma e Allergie, Humanitas University & Istituto clinico e di ricerca Irccs di Milano, commenta all'Adnkronos Salute l'approvazione in Europa di depemokimab, primo e unico biologico ultra long-acting, da somministrare ogni 6 mesi, per 2 indicazioni: nell'asma grave che presenta comorbidità sostenute dall'infiammazione di tipo 2 come la rinosinusite cronica con poliposi nasale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Farmaci, in Europa primo e unico biologico ultra long-acting per malattie respiratorieLa Commissione europea ha approvato il depemokimab, il primo biologico a lunga durata d’azione per le malattie respiratorie, in seguito a una decisione che riguarda due usi clinici specifici.

