Famiglia nel bosco la fuga nascosta della mamma | un anno fa scappò a Bologna con i tre figli

Cultweb.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda della famiglia che per mesi ha vissuto in un casolare isolato tra i boschi di Palmoli, in provincia di Chieti, continua a rivelare dettagli inediti. Un anno prima che la storia diventasse di dominio pubblico, infatti, Catherine Birmingham, la madre dei tre bambini, aveva già intrapreso una fuga che avrebbe tenuto investigatori e servizi sociali sulle sue tracce per settimane. Secondo quanto riportato dal quotidiano il Centro, che ha avuto accesso a documenti contenuti in un fascicolo giudiziario dedicato alla vicenda, la donna lasciò improvvisamente l’abitazione di Palmoli insieme ai tre figli, facendo perdere completamente le proprie tracce. 🔗 Leggi su Cultweb.it

