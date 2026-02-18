False mail sul rinnovo della tessera sanitaria | la nuova truffa online

La polizia postale ha scoperto una truffa via email che sfrutta il nome della tessera sanitaria per ingannare i cittadini. I messaggi falsi chiedono di cliccare su link o fornire dati personali, fingendo di aggiornare o verificare la tessera. Questa nuova truffa si diffonde rapidamente, usando email che sembrano ufficiali e rassicuranti. Molti utenti hanno già ricevuto queste comunicazioni e rischiano di cadere nella trappola. Le autorità raccomandano di ignorare queste mail e di controllare sempre la provenienza delle comunicazioni ufficiali.

A segnalare la nuova campagna di phishing è la polizia postale. Come funziona la truffa e come evitarla False mail su presunti aggiornamenti o verifiche della tessera sanitaria. É la nuova truffa segnalata dalla polizia postale, che mette in guardia i cittadini sulla diffusione di una nuova campagna di phishing veicolata tramite e-mail simili a quelle originali. "Le e-mail, apparentemente provenienti da enti pubblici - spiegano dalla polizia postale - invitano a cliccare su un collegamento per presunte verifiche, aggiornamenti o irregolarità relative alla tessera sanitaria. Il link rimanda a una pagina web contraffatta, graficamente simile a siti istituzionali, nella quale viene richiesto l'inserimento di dati personali, bancari o credenziali di accesso.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

