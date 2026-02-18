Fabrizio Corona ricovero e ritorno mediatico tra salute e battaglie

Fabrizio Corona è stato ricoverato all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano per problemi cardiaci. Dopo alcune ore in ospedale, l’ex paparazzo ha deciso di tornare sulla scena pubblica, parlando della sua salute e dei trattamenti ricevuti. Corona ha anche annunciato una nuova puntata del suo show “Falsissimo”, suscitando interesse tra i fan. La sua presenza sui social si è intensificata, con foto e messaggi che mostrano il suo stato di salute attuale. La sua vicenda rimane al centro dell’attenzione nazionale.

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé dopo il recente ricovero nel reparto di cardiologia dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano. Fabrizio Corona ha lasciato l'ospedale, dove era stato ricoverato a causa di un problema di salute. Fabrizio Corona, dopo essere stato ricoverato in cardiologia, annuncia sui social che domani farà delle rivelazioni ai suoi follower. Sto male, ho una malattia brutta che non guarisce: Fabrizio Corona svela le sue condizioni di salute dopo il ricoveroFabrizio Corona parla dopo il ricovero in cardiologia al Fatebenefratelli di Milano. Ho una roba brutta che non guarisce, racconta a Radio Marte. Intanto annuncia un nuovo video su Mediaset. Fabrizio Corona ricoverato a Milano: cosa sappiamo sulle sue condizioni Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, è stato nuovamente ricoverato all'ospedale. Fabrizio Corona annuncia quanto segue: "Allora ragazzi: il 2 marzo alle ore 21 uscirà una nuova puntata di Falsissimo, sarà una puntata terrificante. Mediaset avvia una causa da 160 milioni nei confronti di Fabrizio Corona