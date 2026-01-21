Dove vedere in tv la Champions League di calcio 2026 oggi | orari 21 gennaio streaming programma Sky Prime e TV8

Scopri dove seguire in TV e in streaming le partite della Champions League 2026 di oggi, 21 gennaio. Ti forniamo orari, programmi e piattaforme disponibili, tra Sky, Prime Video e TV8. Dopo le gare di ieri, la competizione prosegue con le sfide della settima giornata della fase a gironi, offrendo agli appassionati un nuovo appuntamento con il calcio europeo.

Dopo le gare di ieri, la Champions League 2025-2026 continua nel suo incedere: con la seconda parte della 7a giornata della “Fase campionato” del torneo. In palio punti pesantissimi per la composizione di una classifica che dirà la prossima settimana quali saranno le squadre già promosse agli ottavi di finale, quali andranno ai playoff e quali invece saluteranno la competizione. Oggi, mercoledì 21 gennaio, saranno 9 le partite che andranno in scena: lo start è previsto alle 18.45 con due anticipi, per poi passare alle sette gare delle ore 21.00. Italiane di scena entrambe in casa: Juventus a Torino contro i portoghesi del Benfica, Atalanta a Bergamo contro gli spagnoli dell’Athletic Bilbao. 🔗 Leggi su Oasport.it

