L’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, si svolge alle ore 13 e alle 20,30, come ogni giorno. La lotteria, molto seguita dagli italiani, mette in palio fino a un milione di euro per chi indovina cinque numeri su cinquantacinque. Questa mattina, un giocatore di Roma ha acquistato il suo biglietto in un bar vicino al Colosseo, sperando di fare il grande colpo.

Estrazione Million Day oggi mercoledì 18 febbraio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 18 FEBBRAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 17 FEBBRAIO LE ESTRAZIONI DEL 16 FEBBRAIO LE ESTRAZIONI DEL 15 FEBBRAIO LE ESTRAZIONI DEL 14 FEBBRAIO LE ESTRAZIONI DEL 13 FEBBRAIO ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 18 febbraio 2026: i numeri vincenti di mercoledì

Estrazione Million Day di oggi, 4 febbraio 2026: i numeri vincenti di mercoledìOggi alle 13 e alle 20,30 si tiene l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day.

Estrazione Million Day di oggi, 11 febbraio 2026: i numeri vincenti di mercoledìQuesta mattina alle 13 e alle 20,30 si è tenuta l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.