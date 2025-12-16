Cultura e formazione nel mondo del cinema in arrivo oltre 116mila euro dalla Regione
La Regione Emilia-Romagna rafforza il settore cinematografico con un nuovo finanziamento di oltre 116.000 euro destinato alla cultura e alla formazione. Questo investimento, inserito in un più ampio piano di oltre 2 milioni di euro, mira a sostenere lo sviluppo dell’industria audiovisiva regionale, promuovendo talenti, progetti e iniziative nel settore del cinema.
Nuovo investimento della Regione per lo sviluppo dell’industria cinematografica e audiovisiva dell’Emilia-Romagna: oltre 2 milioni di euro (esattamente 2.144.709) di fondi europei della Regione, Programa regionale Fse+ 20212027, per qualificare e innalzare le competenze del settore. Sono 43 i. Ferraratoday.it
