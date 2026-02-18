Esistono forme di febbre ricorrente benigna nei bambini?

Salve dottoressa, mia figlia di 4 anni ha avuto tre episodi di febbre alta senza altri sintomi evidenti, e tutti e tre si sono risolti in un paio di giorni. Gli esami del sangue sono sempre risultati normali. È possibile che esistano forme di febbre ricorrente benigna nei bambini? La ringrazio per la risposta. Gentile signora, la febbre può essere espressione di un sistema immunitario che funziona e si difende a volte anche da banali infezioni virali che danno pochi o per nulla sintomi. In una bambina scolarizzata, se per il resto sta bene, la visita generale non evidenzia segnali di allarme e gli esami del sangue sono normali, non mi preoccuperei. Sicuramente, in caso dovesse ripresentarsi un prossimo episodio febbrile analogo quindi senza alcun sintomosegno evidente alla visita, quello che farei in più è un’analisi delle urine. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

