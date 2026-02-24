Vitamina C in integratore | quali forme esistono e quale scegliere

L'alto consumo di vitamina C in Italia deriva dalla sua popolarità come integratore, con oltre quaranta milioni di confezioni vendute ogni anno. La richiesta cresce perché molte persone cercano di rafforzare il sistema immunitario e combattere i malanni stagionali. Esistono diverse forme di vitamina C sul mercato, come compresse, bustine e capsule, che differiscono per assorbimento e praticità. La scelta dipende dalle preferenze e dalle esigenze di ciascuno.

La vitamina C è tra gli integratori più acquistati in Italia — oltre quaranta milioni di confezioni vendute ogni anno, secondo i dati di mercato del settore nutraceutico. Eppure, sullo scaffale o online, la scelta è tutt’altro che semplice: acido ascorbico, ascorbato di sodio, bioflavonoidi, vitamina C liposomiale, forme tamponate. Capire le differenze aiuta a scegliere in modo più consapevole. Le principali forme in commercio e cosa le distingue. L’acido ascorbico puro è la forma più diffusa e meno costosa. Chimicamente identico alla vitamina C prodotta dall’organismo, viene assorbito efficacemente a dosi moderate (fino a 200 mg per singola assunzione), ma può risultare irritante per la mucosa gastrica in soggetti sensibili, specialmente a stomaco vuoto o a dosi elevate. 🔗 Leggi su Tpi.it

