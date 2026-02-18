Opportunità in uniforme l’Esercito incontra i giovani per orientare al futuro

L’Esercito ha organizzato incontri con i giovani in Sicilia, a causa della necessità di coinvolgere i ragazzi nel mondo militare. Durante queste iniziative, gli Infoteam del Comando militare “Sicilia” presentano le opportunità di carriera e formazione offerte dall’Esercito. Gli eventi si svolgono nelle scuole e nelle piazze, dove i militari spiegano come si può entrare e crescere nella Forza armata. Questa serie di incontri mira a fornire informazioni pratiche ai giovani interessati a un percorso professionale diverso. La prossima tappa si terrà a Palermo, con una giornata dedicata ai ragazzi delle superiori.

Infoteam nelle scuole per presentare percorsi di arruolamento e prospettive professionali. Aperto il concorso per volontari tra i 18 e i 24 anni Tra le opportunità attualmente aperte figura il concorso per 3.000 Volontari in ferma iniziale, rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni, con termine per la presentazione delle domande fissato al 27 febbraio. I bandi e le informazioni di dettaglio sono consultabili sul sito ufficiale dell'Esercito italiano.