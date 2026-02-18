Escalation di furti ai danni di artigiani e commercianti | l' appello della Claai

La CLAAI denuncia un aumento dei furti ai danni di artigiani e commercianti a causa della crescita di episodi criminali nel quartiere di Torrione, dove numerosi negozi sono stati svaligiati negli ultimi mesi. La situazione si aggrava con l’aumento di danni materiali e la perdita di merci, lasciando molti imprenditori in difficoltà.

La CLAAI, da sempre al fianco degli artigiani e dei commercianti del territorio, esprime profonda preoccupazione per il crescente clima di insicurezza che si sta registrando nella città di e, in modo particolare, nel quartiere di Torrione. Negli ultimi mesi, numerosi operatori economici della zona hanno segnalato episodi che stanno generando forte apprensione tra gli esercenti e i cittadini. Questa situazione rischia di compromettere non solo la serenità di chi vive e lavora nel quartiere, ma anche la tenuta economica delle piccole attività, che rappresentano il cuore pulsante del tessuto produttivo locale.

