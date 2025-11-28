Nei file desecretati di Epstein c' è anche la Romagna | il volo a Rimini e quei contatti con un dirigente romagnolo

È il 23 novembre 2001. All’aeroporto “Federico Fellini” di Rimini atterra un jet privato di cui, all'epoca, nessuno immaginava la portata futura. Un jet - stando ai registri di volo - sempre in movimento da una parte all'altra del mondo che, anni dopo, verrà soprannominato dai media “Lolita. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

