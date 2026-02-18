Effetto Zalone | dopo il cinema esplode la passione per i cammini Padova al centro del rilancio

Il successo di Checco Zalone con il suo film “Buen Camino” ha portato molti a scoprire i cammini, spinti dall’entusiasmo suscitato dalla commedia. A Padova, sempre più persone si sono cimentate con i percorsi a piedi, attratte dalla passione che il film ha risvegliato. La città si prepara a diventare un punto di riferimento per chi desidera esplorare le vie di pellegrinaggio, grazie anche all’aumento delle prenotazioni di strutture ricettive lungo i sentieri.

La provincia di Padova si conferma snodo centrale per due grandi itinerari nazionali: Via Romea Germanica e il Cammino di Sant'Antonio. Il film ha innescato un incremento esponenziale dell’interesse verso i cammini Il successo cinematografico di “Buen Camino”, l’ultima pellicola di Checco Zalone, ha generato un impatto tangibile sul settore turistico. Il film ha innescato un incremento esponenziale dell’interesse verso i cammini: le ricerche online per le “vie” storiche sono infatti aumentate tra il 300% e il 600%, con una crescita effettiva dei pellegrinaggi stimata intorno al 60%. In coincidenza con questo fenomeno, il 10 febbraio l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

