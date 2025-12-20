San Costanzo-Tavullia incrocio pericoloso
Oggi in Eccellenza si gioca l’anticipo della 1ª giornata di ritorno Montegranaro-Osimana: ore 14,30 come per i 6 anticipi del campionato di Promozione. Moie Vallesina-Nuova Real Metauro. "Il Moie- spiega il trainer della Nuova Real Metauro Andrea Ferri – esprime un bel gioco e la classifica in questo momento non rappresenta il vero valore della squadra, per noi sarà una trasferta difficilissima. Purtroppo abbiamo assenze, ma speriamo di riscattare la brutta partita di Montemarciano e chiudere un anno comunque positivo". Il Moie ha ingaggiato il portiere Simone David, classe 1993, ex Montefano. Montemarcianese-Vismara 2008. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Promozione, oggi gli anticipi. San Costanzo attende l’Ostra. Tavullia affamato
Leggi anche: Incrocio pericoloso a Maliseti, la petizione ‘vola’
San Costanzo-Tavullia, incrocio pericoloso.
San Costanzo-Tavullia, incrocio pericoloso - Osimana, in Promozione scontri diretti e trasferte probanti come quella del Lunano ad Ancona ... sport.quotidiano.net
Promozione, oggi gli anticipi. San Costanzo attende l’Ostra. Tavullia affamato - La quarta giornata del campionato di Promozione si divide equamente tra oggi e domani. ilrestodelcarlino.it
Tavullia e San Costanzo senza reti - Inizia la partita con pressing alto della squadra di casa, al 5’ Cocchi si trova a tu per tu con Baldarelli bravo ad ipnotizzare l’attaccante che blocca la palla. ilrestodelcarlino.it
I Portuali s’impongono con il Vismara, San Costanzo Marottese pareggia con la Biagio, Villa San Martino vince con il Tavullia. Oggi Fano affronta la Vigor - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.