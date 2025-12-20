San Costanzo-Tavullia, incrocio pericoloso.

Oggi in Eccellenza si gioca l’anticipo della 1ª giornata di ritorno Montegranaro-Osimana: ore 14,30 come per i 6 anticipi del campionato di Promozione. Moie Vallesina-Nuova Real Metauro. "Il Moie- spiega il trainer della Nuova Real Metauro Andrea Ferri – esprime un bel gioco e la classifica in questo momento non rappresenta il vero valore della squadra, per noi sarà una trasferta difficilissima. Purtroppo abbiamo assenze, ma speriamo di riscattare la brutta partita di Montemarciano e chiudere un anno comunque positivo". Il Moie ha ingaggiato il portiere Simone David, classe 1993, ex Montefano. Montemarcianese-Vismara 2008. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

