È da circa due anni che risparmio mentalmente per questa Air Jordan 1

Due anni fa, mentre navigavo su Reddit, ho sentito parlare per la prima volta di una Air Jordan 1 creata in collaborazione tra Fragment Design e Union LA. Quel modello ha subito catturato la mia attenzione, spingendomi a mettere da parte ogni giorno una piccola somma per poterla acquistare in futuro.

Circa due anni fa, ricordo che scrollavo distrattamente su Sneaker Reddit quando hanno iniziato a circolare voci su una Fragment Design x Union LA x Air Jordan 1 High. Le collaborazioni a due? Ormai sono routine – praticamente ne viene annunciata una ogni giorno. Ma quelle a tre? È tutta un’altra storia. Era il tipo di partnership capace di mandare davvero internet in tilt. Il punto è che, nel settore delle sneaker, le voci di corridoio sono all’ordine del giorno e molte non si concretizzano nemmeno. Così, prima di farmi prendere troppo dall’entusiasmo, ho cercato di dimenticarmene. Ma questa voce non voleva saperne di sparire. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

