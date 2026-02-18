È da circa due anni che risparmio mentalmente per questa Air Jordan 1
Due anni fa, mentre navigavo su Reddit, ho sentito parlare per la prima volta di una Air Jordan 1 creata in collaborazione tra Fragment Design e Union LA. Quel modello ha subito catturato la mia attenzione, spingendomi a mettere da parte ogni giorno una piccola somma per poterla acquistare in futuro.
Circa due anni fa, ricordo che scrollavo distrattamente su Sneaker Reddit quando hanno iniziato a circolare voci su una Fragment Design x Union LA x Air Jordan 1 High. Le collaborazioni a due? Ormai sono routine – praticamente ne viene annunciata una ogni giorno. Ma quelle a tre? È tutta un’altra storia. Era il tipo di partnership capace di mandare davvero internet in tilt. Il punto è che, nel settore delle sneaker, le voci di corridoio sono all’ordine del giorno e molte non si concretizzano nemmeno. Così, prima di farmi prendere troppo dall’entusiasmo, ho cercato di dimenticarmene. Ma questa voce non voleva saperne di sparire. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Teyana Taylor è nella sua sneaker era: ecco le Air Jordan 3 “Concrete Rose”Teyana Taylor torna a far parlare di sé con le sue nuove sneakers.
Leggi anche: "Pavimento gonfiato per il caldo. Da due anni questa situazione"
Cuánto Dinero Gana Este Niño Negociando por Unas Air Jordan de Dior
Argomenti discussi: Due o tre tazze di caffè al giorno riducono il rischio di demenza: i risultati di follow-up di quasi 37 anni; Mieloma multiplo, le terapie mirate cambiano la storia clinica; Dal riso italiano al vino argentino: chi vince con i dazi Usa; Box office Spagna, per Cime tempestose un debutto da circa 2 milioni di euro.
Foto dal set di "Space Jam" (1996) Oggi Michael "Air" Jordan compie 63 anni!!! (Curiosità nei commenti) #ilcinegico facebook