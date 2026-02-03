Teyana Taylor è nella sua sneaker era | ecco le Air Jordan 3 Concrete Rose

Teyana Taylor torna a far parlare di sé con le sue nuove sneakers. A meno di un mese dall’inizio dell’anno, la cantante e attrice ha presentato le Air Jordan 3 “Concrete Rose”, un modello che ha già catturato l’attenzione dei fan. Dopo aver vinto un Golden Globe, Taylor si mostra più sicura e determinata a conquistare anche il mondo della moda. Le nuove scarpe sono il suo modo di mettere un’ulteriore firma sulla scena streetwear e sneaker.

Se il 2026 fosse già una moodboard, Teyana Taylor ne sarebbe la cover. A meno di un mese dall’inizio dell’anno, fresca di Golden Globe e con l’energia di chi sa esattamente dove sta andando, Teyana Taylor alza l’asticella anche sul fronte fashion con la sua nuova collaborazione con Jordan Brand: le Air Jordan 3 “Concrete Rose”. E no, non sono solo un’altra sneaker da collezione. Sono una dichiarazione. Teyana Taylor trasforma le Air Jordan 3 in un manifesto di stile. In un’epoca in cui tutto leak-a prima ancora di esistere, il debutto delle Concrete Rose è arrivato pulito, senza spoiler, senza anticipazioni rubate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Argomenti discussi: Teyana Taylor ha indossato una replica della tiara rubata al Louvre; Teyana Taylor su Vanity Fair in abbinamento con il Carlino; Teyana Taylor regina allo show di Schiaparelli per l’Haute Couture Week; Teyana Taylor mette in mostra le sue abilità nel canto e nella danza in SNL, pochi giorni dopo la sua candidatura all’Oscar.

