Teyana Taylor è nella sua sneaker era | ecco le Air Jordan 3 Concrete Rose

Teyana Taylor torna a far parlare di sé con le sue nuove sneakers. A meno di un mese dall’inizio dell’anno, la cantante e attrice ha presentato le Air Jordan 3 “Concrete Rose”, un modello che ha già catturato l’attenzione dei fan. Dopo aver vinto un Golden Globe, Taylor si mostra più sicura e determinata a conquistare anche il mondo della moda. Le nuove scarpe sono il suo modo di mettere un’ulteriore firma sulla scena streetwear e sneaker.

Se il 2026 fosse già una moodboard, Teyana Taylor ne sarebbe la cover. A meno di un mese dall'inizio dell'anno, fresca di Golden Globe e con l'energia di chi sa esattamente dove sta andando, Teyana Taylor alza l'asticella anche sul fronte fashion con la sua nuova collaborazione con Jordan Brand: le Air Jordan 3 "Concrete Rose". E no, non sono solo un'altra sneaker da collezione. Sono una dichiarazione. Teyana Taylor trasforma le Air Jordan 3 in un manifesto di stile. In un'epoca in cui tutto leak-a prima ancora di esistere, il debutto delle Concrete Rose è arrivato pulito, senza spoiler, senza anticipazioni rubate.

