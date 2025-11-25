Lille-Dinamo Zagabria Europa League 27-11-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Secondo impegno interno consecutivo per il Lille di Genesio che per il quinto turno di Europa League affronta in casa la Dinamo Zagabria. I Dogues continuano a stentare, e anche il passaggio del turno dopo 2 KO consecutivi in Europa è a rischio; manca il gol con appena 1 segnato nelle 4 gare prima della sosta e per il momento è il solo Correia a cantare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lille-Dinamo Zagabria (Europa League, 27-11-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

News recenti che potrebbero piacerti

Risultati quarta giornata di UEFA Europa League: 1) Basilea-FCSB 3-1 2) Stella Rossa-Lilla 1-0 3) Nizza-Friburgo 1-3 4) Utrecht-Porto 1-1 5) Salisburgo-Go Ahead Eagleas 2-0 6) Midttylland-Celtic 3-1 7) Dinamo Zagabria-Celta Vigo 0-3 8) Malmoe-Panathina - facebook.com Vai su Facebook

Calendario Dinamo Zagabria Europa League 2025/2026 - Giovedì 4/9 Venerdì 5/9 Sabato 6/9 Domenica 7/9 Lunedì 8/9 Martedì 9/9 Venerdì 12/9 Sabato 13/9 Domenica 14/9 Lunedì 15/9 Martedì 16/9 Mercoledì 17/9 Giovedì 18/9 Venerdì 19/9 Sabato 20/9 Domenica ... Come scrive repubblica.it

Sorteggi Europa e Conference League: ecco tutte le avversarie di Roma, Bologna e Fiorentina - Dopo i sorteggi della Champions, oggi l'urna di Montecarlo ha decretato le avversarie di Roma e Bologna, impegnate nella prossima edizione di Europa League. Scrive ilgiornale.it

Europa League | Roma assurda, 3 rigori sbagliati e il Lille fa festa all’Olimpico: Bologna stoppato dal Friburgo - Guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, la capolista della Serie A, insieme a Napoli e Milan, all’esordio nella competizione ha battuto il Nizza a domicilio con una bella prestazione e le reti ... Secondo calciomercato.it