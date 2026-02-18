Quentin Deranque è stato brutalmente aggredito a Lione, un episodio che ricorda l’attacco a Sergio Ramelli a Milano nel 1975. La violenza si è scatenata durante una manifestazione di protesta, quando il giovane attivista di destra è stato colpito ripetutamente con un oggetto contundente, lasciandolo ferito e in condizioni critiche.

Quentin Deranque è il Sergio Ramelli di Lione. Il brutale pestaggio del giovane attivista di destra francese ammazzato di botte ricorda da vicino l'agguato a colpi di chiave inglese del ragazzo del Fronte della Gioventù a Milano nel lontano 1975. Allora gli squadristi rossi di Avanguardia operaia, oggi la Jeune Garde Antifasciste messa fuori legge da Parigi. Quentin è morto in poche ore di agonia, Sergio ha agonizzato per 45 giorni. All'annuncio dell'aggressione, in Consiglio comunale a Milano, scattò l'applauso per un ragazzo moribondo con il cranio sfondato dalle chiavi inglesi. Negli anni settanta le vittime di destra erano demonizzate e giustificate, oggi non si osa tanto, se non nella sacche più estreme che inneggiano all'omicidio di Charlie Kirk e solitamente continuano a negare le foibe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Deranque come Ramelli. Il sangue non allineato

Governo Meloni affidabile per gli investitori e per i Paesi stranieri: affidabile, cioè ormai allineato in tuttoIl governo Meloni si presenta come un interlocutore affidabile per investitori e Paesi stranieri, grazie alla sua coerenza e allineamento nelle politiche.

Leggi anche: Giorgia Meloni: si vis pacem para bellum; un giullaresco governo sempre più allineato al verbo di Bruxelles e della globalizzazione

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.