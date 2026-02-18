Deputato iraniano strappa la foto di Mattarella e dei leader europei Schifani | Offeso l' intero popolo italiano

Il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha preso un foglio con le immagini di Mattarella e di altri leader europei e lo ha strappato, in segno di protesta. La scena si è svolta durante una seduta parlamentare a Teheran, suscitando reazioni immediate. Schifani ha commentato che l'atto ha offeso l’intero popolo italiano.

Il gesto di Mojtaba Zarei in Parlamento: "L'Europa è la patria del fascismo e del nazismo". Pioggia di solidarietà per il capo dello Stato. Il presidente della Regione: "Atto inaccettabile" Il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha strappato un foglio sul quale erano state stampate le foto di vari leader europei, tra cui il presidente italiano Sergio Mattarella. "Khamenei è una grande benedizione, e i suoi nemici sono maledetti!", ha detto il deputato intervenendo in Parlamento. Nel video che riprende il suo gesto, trasmesso da Memri tv, si vede che sul foglio strappato compaiono tra gli altri le immagini del cancelliere tedesco Friedrich Merz, del presidente francese Emmanuel Macron, della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e del re di Spagna Filippo VI.🔗 Leggi su Palermotoday.it

