De Bruyne verso il Mondiale 2026 | il ritorno in campo dopo l' infortunio

Kevin De Bruyne si avvicina al Mondiale 2026 dopo aver superato l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo. Il belga si sta preparando a rientrare in azione, con l’obiettivo di tornare a giocare con il suo club e di mettersi in mostra in vista del prossimo grande torneo. Nei prossimi giorni, potrebbe riprendere gli allenamenti, portando con sé la speranza di riprendere il ritmo giusto.

Una fase di ripresa concreta prende forma intorno al Napoli e ai suoi tifosi: Kevin De Bruyne è destinato a tornare in città, aprendo una finestra di opportunità per la squadra in chiave campionato e Mondiale 2026. L’arrivo è previsto per la giornata di domenica, proprio mentre i compagni saranno impegnati in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta. Da lunedì, il numero 17 riprenderà al Konami Training Center di Castel Volturno la riatletizzazione, con un percorso graduale mirato al ritorno progressivo in campo. ritorno in città domenica e successiva fase di riatletizzazione da lunedì al centro di allenamento di Castel Volturno segnano il primo passo verso un rientro completo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

