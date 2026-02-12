Infortunio Kevin De Bruyne noti i tempi di recupero | il centrocampista ritornerà in campo a inizio maggio?

Kevin De Bruyne potrebbe tornare in campo solo ad aprile. Il centrocampista si sta ancora riprendendo dall’infortunio e i tempi di recupero sembrano più lunghi del previsto. Se tutto va bene, potrebbe rivedersi a inizio maggio, giusto in tempo per aiutare il Belgio in vista del Mondiale. Per ora, i tifosi restano in attesa di notizie ufficiali sulla sua condizione.

Kevin De Bruyne potrebbe rivedere il campo soltanto ad aprile, una finestra temporale che lo riporterebbe disponibile per il finale di stagione del Napoli e per l’avvicinamento al Mondiale con il Belgio. Il lungo stop nasce dall’infortunio del 25 ottobre, che ha interrotto bruscamente la sua continuità. Da quel momento il centrocampista è sparito dal rettangolo di gioco, limitandosi a presenze pubbliche lontano dal campo. Il problema al flessore della coscia destra ha richiesto tempi di recupero più lunghi del previsto, aprendo una fase di riabilitazione delicata. Secondo le prime stime mediche, il reintegro tra fine febbraio e inizio marzo appariva possibile.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Calhanoglu ha subito un infortunio che ha richiesto esami diagnostici per valutare l'entità del problema.

