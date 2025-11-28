Lorenzo Zurino entra nel Consiglio Direttivo UNICEF Italia
L’imprenditore nominato durante gli Stati Generali dell’Export a Roma. L’imprenditore campano Lorenzo Zurino entra ufficialmente a far parte del Consiglio Direttivo dell’UNICEF Italia. L’annuncio è stato dato a Roma nel corso della VII edizione degli Stati Generali dell’Export, evento organizzato dallo stesso Zurino. Il presidente dell’UNICEF Italia, Nicola Graziano, ha accolto la nomina con parole di apprezzamento: «Auguriamo a Lorenzo Zurino un buon lavoro, lo ringrazio per la sua disponibilità e il suo entusiasmo. Il prossimo anno celebreremo 80 anni di attività dell’UNICEF, ma il percorso che abbiamo davanti è pieno di sfide, in un momento particolarmente difficile per l’infanzia: oltre il 19% dei bambini nel mondo vive in condizioni di estrema povertà, sopravvivendo con meno di 3 dollari al giorno». 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
