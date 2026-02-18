I Dekru portano l’arte circense dall’Ucraina al teatro Feronia di San Severino, dopo aver riscosso grande successo nelle tappe precedenti. La loro performance, che combina acrobazie spettacolari e narrazione coinvolgente, ha attirato un pubblico curioso e appassionato. Questa sera, lo spettacolo promette di stupire ancora una volta, offrendo un momento di divertimento e emozione.

La magia del circo contemporaneo torna a illuminare il palco del teatro Feronia di San Severino con la seconda parte della rassegna promossa dallo Stabile di innovazione circense. Dopo l’ottima risposta del pubblico ai primi appuntamenti, il cartellone entra ora nel vivo con tre spettacoli capaci di parlare a platee diverse, intrecciando tecnica, poesia e uno sguardo lucidissimo sul presente. A curare questa seconda tranche è Giacomo Costantini, tra i nomi di riferimento del circo contemporaneo italiano, cofondatore di Circo El Grito e direttore artistico del Sic: artista, autore e regista, tra i pionieri del rinnovamento del linguaggio circense nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dall'Ucraina al Feronia, l'arte circense dei Dekru

