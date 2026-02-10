L’Unione Europea ha presentato un nuovo piano per la sicurezza dei droni. Il documento fa parte della strategia di difesa 2030 ReArm Europe e punta a rafforzare le capacità dei droni, anche in ambito anti-drone. Il budget previsto supera gli 800 miliardi di euro.

Il piano d’azione dell’Ue per la sicurezza dei droni, inglobato nella strategia di difesa 2030 ReArm Europe, ha al suo interno le capacità multidimensionali dei droni e misure anti-drone per un importo di circa 800 miliardi di euro. Nel progetto è previsto il cosiddetto “muro di droni” al fine di tracciare e neutralizzare sistemi senza pilota ostili, specialmente sul fianco orientale, e il pacchetto di chip affidabili. IL CONCETTO EUROPEO DI DIFESA. Nell’ottobre dello scorso anno la Commissione europea ha adottato la Defence Readiness Roadmap 2030, a seguito del Libro bianco congiunto sulla prontezza della difesa europea 2030 e dell’iniziativa legislativa Security Action for Europe (Safe), adottata nel marzo 2025. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa c’è scritto nel vademecum europeo per la sicurezza dei droni

Approfondimenti su Droni Sicurezza

La Germania si prepara a diventare il centro europeo per la produzione di droni da combattimento, collaborando con l’Ucraina.

L'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, sta per pubblicare un vademecum dedicato all'allontanamento dei minori dalle famiglie.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Droni Sicurezza

Argomenti discussi: Il look simbolico della regina Camilla: cosa c’è scritto sul ciondolo della nuova collana; Dalla fessura di Rafah passa il codice non scritto dell’esilio; Ci si può fidare dei bollini con scritto pesca sostenibile?; Caso Epstein, pubblicati altri tre milioni di file: ecco cosa contengono.

Miley Cyrus, il tatuaggio in italiano nasconde un segreto: cosa c'è scrittoLa cantante americana si è tatuata sulla pelle una scritta in italiano, dimostrando per l’ennesima volta l’amore che prova per questo Paese. libero.it

Il look simbolico della regina Camilla: cosa c’è scritto sul ciondolo della nuova collanaLa regina Camilla ha partecipato a un ricevimento a St. James Palace e per l'occasione ha sfoggiato un nuovo ciondolo personalizzato: ecco cosa significano ... fanpage.it

Quale sarebbe la “grave” affermazione Mi perdoni, cosa ho scritto di così grave x.com

Ecco cosa c'era scritto davvero sul gobbo di Mariah Carey. - Andromaca - facebook.com facebook