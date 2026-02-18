Dalla Discobolo al collegiale azzurro convocazione per due giovani talenti di Sciacca

L’Asd Discobolo Sciacca ha ottenuto una convocazione importante per due giovani ginnasti di Sciacca, che parteciperanno al collegiale della Federazione Ginnastica d’Italia a Colleferro. La scelta nasce dai risultati raggiunti nelle ultime competizioni, dimostrando il talento dei ragazzi. La convocazione si svolgerà il 21 e 22 febbraio, offrendo ai giovani atleti un’opportunità di crescita e confronto con i migliori talenti nazionali. I due ginnasti si preparano per affrontare questa sfida con entusiasmo e determinazione.

La chiamata della Federazione Ginnastica d’Italia per uno stage di alto livello. Un passaggio che conferma la crescita del movimento sportivo locale Arriva un nuovo riconoscimento per l’Asd Discobolo Sciacca che vede due propri atleti convocati al collegiale tecnico della Federazione ginnastica d’Italia in programma a Colleferro, in provincia di Roma, il 21 e 22 febbraio. Si tratta di un appuntamento di alto livello riservato ai migliori ginnasti italiani delle categorie Junior A e Senior della ginnastica aerobica. Nell’elenco dei convocati figurano Gaia Allegro ed Enea Pifferi, entrambi appartenenti alla categoria Senior e tesserati con la società saccense.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Napoli Roma vista dalla prospettiva di Vergara e Pisilli: così è cambiato il destino dei due giovani talenti. RetroscenaVergara e Pisilli si sono incontrati ieri nello stadio Maradona per una sessione di allenamento privata, un’occasione che ha svelato come le loro carriere siano state influenzate dai recenti cambiamenti nelle rispettive squadre.

La scherma premia Sciacca: alla Discobolo lo "Scudo d’onore" d’argento della federazioneLa scherma di Sciacca si fa notare ancora una volta.