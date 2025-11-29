Famiglia del bosco accetta il casolare offerto gratuitamente | i genitori puntano al ricongiungimento con i figli

Orizzontescuola.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nathan e Catherine, i genitori della cosiddetta "famiglia del bosco", hanno deciso di trasferirsi nel casolare situato a Palmoli offerto gratuitamente da Armando Carusi, ristoratore di Ortona originario del paese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

famiglia bosco accetta casolareFamiglia nel bosco, la coppia accetta la nuova casa offerta gratis. “Sono rimasti affascinati” - L’abitazione, sempre nell’area verde di Palmoli in Abruzzo, è stata proposta da un ristoratore della zona. repubblica.it scrive

famiglia bosco accetta casolareAlla famiglia del bosco offerto un casolare gratis. "Pronti a dire sì, sono rimasti affascinati" - Nathan e Catherine potrebbero abbandonare i disagi della loro vecchia casa per una più confortevole dimora per loro e per i figli, messa gratuitamente a disposizione da un ristoratore di Ortona ... Scrive msn.com

famiglia bosco accetta casolareLa famiglia nel bosco verso il sì al casolare offerto gratis: "Il papà è rimasto affascinato" - Nathan e Catherine hanno visitato un casolare immerso nel verde di Palmoli, messo a disposizione gratuitamente da un ristoratore originario del paese. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Bosco Accetta Casolare