Famiglia del bosco accetta il casolare offerto gratuitamente | i genitori puntano al ricongiungimento con i figli

Nathan e Catherine, i genitori della cosiddetta "famiglia del bosco", hanno deciso di trasferirsi nel casolare situato a Palmoli offerto gratuitamente da Armando Carusi, ristoratore di Ortona originario del paese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

