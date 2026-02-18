Dal Cile all’Arena | Qui per Loyola poi mi sono innamorato dei tifosi nerazzurri

Cristóbal Navarro Prelle, giornalista cileno, ha assistito alla partita tra Pisa e Milan, attirato dal gol di Felipe Loyola, che ha fatto nascere il suo interesse per la squadra nerazzurra. Durante la partita, Navarro ha deciso di seguire il suo viaggio europeo dedicato al calcio e si trovava allo stadio anche perché si è innamorato dei tifosi pisani dopo aver conosciuto Loyola in Cile. Un dettaglio che lo ha colpito è stato il calore e la passione degli spettatori che hanno riempito l’Arena Garibaldi.

Pisa guarda al Cile e il Cile guarda a Pisa. Dopo il gol segnato contro il Milan da Felipe Loyola, il nuovo centrocampista nerazzurro allo stadio c’era anche un connazionale: il giornalista cileno Cristóbal Navarro Prelle, arrivato all’Arena Garibaldi durante il suo viaggio europeo dedicato al calcio. Navarro Prelle sta attraversando l’Europa da un mese per raccontare stadi e protagonisti al media sportivo Todo es Cancha e sui propri canali social. Tra le tappe ha scelto Pisa per seguire da vicino uno dei giocatori cileni del momento e lo ha fatto dai gradoni dell’Arena. Navarro Prelle, perché ha scelto Pisa? "È sempre stato un sogno per me vedere il calcio europeo dal vivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

