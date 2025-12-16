Liti condominiali un 74enne minaccia i vicini con una pistola | arrestato

Un uomo di 74 anni è stato arrestato dai carabinieri di Catania per aver minacciato i vicini con una pistola durante una lite condominiale. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al suo fermo, con l'accusa di porto abusivo di arma e minacce aggravate.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato un uomo di 74 anni per “porto abusivo di arma da fuoco” e “minaccia aggravata”. L’intervento è avvenuto nella mattinata in via Locatelli, dopo la segnalazione di un uomo che stava minacciando di morte altre persone con una pistola. Cataniatoday.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lite tra condomini a Fermo, spunta un’arma vintage: anziano minaccia di morte il rivale - Qualche volta i toni e gli animi si surriscaldano, al punto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine. corriereadriatico.it Liti condominiali per rumori molesti, dal cane che abbaia alla musica a tutto volume. L’avvocato: ecco come difendersi - Paolo Gatto, avvocato e presidente nazionale di Alac, l’associazione dei liberi amministratori ... quotidiano.net Quanto costa fare causa per i conti del condominio Le liti sui rendiconti condominiali sono frequenti e costose. Ecco quanto può arrivare a spendere ... - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.