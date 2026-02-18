Dà fuoco a dei giornali le fiamme divampano nel corridoio della palazzina

Da trentotoday.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha appiccato le fiamme a dei giornali posizionati davanti a un appartamento, causando un incendio nel corridoio di un condominio. Le fiamme si sono rapidamente propagate lungo il passaggio, minacciando le abitazioni vicine. I pompieri sono intervenuti tempestivamente per domare il fuoco e mettere in sicurezza gli inquilini. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha causato danni alle pareti e alle porte del palazzo. Le autorità stanno indagando sul motivo che ha spinto l’uomo ad agire in questo modo.

Ha dato fuoco a dei giornali accostati al portone di un appartamento e le fiamme sono divampate lungo il corridoio del condominio. Questa, almeno al momento, è una prima ricostruzione delle dinamiche di un principio d’incendio avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 febbraio a Merano, in uno stabile di via Goethe. Il responsabile, secondo i primi riscontri, sarebbe un piromane di 59 anni i cui connotati non sono stati resi noti. L’allarme è scattato alle 3:15 del mattino, quando una signora della palazzina ha segnalato alle forze dell’ordine dei “rumori sospetti” di qualcuno che creava disturbo.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Le fiamme divampano in un'azienda: vigili del fuoco al lavoro per oreNella zona industriale di Pralboino, un incendio ha interessato l’azienda Foma, specializzata nella pressofusione in alluminio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.