Crimson Capes, il nuovo gioco soulslike in 2D, si distingue per aver scelto di mettere alla prova i giocatori con combattimenti impegnativi e richiedenti abilità. La decisione nasce dalla volontà di offrire un’esperienza che premia la precisione e il tempismo, piuttosto che la semplice esplorazione visiva. Ambientato in un mondo fantasy cupo e complesso, il gioco si concentra sulla costruzione di un sistema di combattimento tecnico e sfidante, lontano dai classici titoli pixel art che puntano solo sull’estetica retrò.

Crimson Capes non è il classico action in pixel art che punta tutto sull’estetica retrò. È un titolo che sceglie deliberatamente la via più difficile: quella della precisione, del tempismo e della costruzione tecnica del combattimento, immersa in un mondo fantasy oscuro e politicamente ambiguo. Fin dai primi minuti si percepisce l’intenzione degli sviluppatori di realizzare qualcosa di più strutturato rispetto a un semplice hack and slash bidimensionale. L’avventura si svolge nel regno di Amvros e ruota attorno alla figura di Milon the Tempest, cacciatore di streghe e Braccio Sinistro del Re, incaricato di eliminare minacce che la monarchia non può affrontare pubblicamente. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Crimson Capes Recensione: il soulslike 2D che trasforma ogni duello in una prova di abilità

