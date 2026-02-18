Cricket cosa sono le Indie Occidentali | un antico retaggio coloniale contro l’Italia

Le Indie Occidentali sono un insieme di isole che portano ancora le tracce della colonizzazione britannica, e questa eredità si riflette anche nel loro modo di praticare il cricket. La regione, composta da più di mille isole, ha mantenuto la passione per questo sport, che rappresenta un elemento importante della loro identità culturale. Recentemente, le Indie Occidentali hanno affrontato l’Italia in una partita di cricket, in un torneo internazionale, e hanno ottenuto una vittoria netta.

L’Italia ha conquistato la sua prima storica vittoria ai Mondiali T20 di cricket, battendo il Nepal all’esordio assoluto nella rassegna iridata nel format che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La nostra Nazionale ha firmato un’autentica impresa qualificando all’evento in corso di svolgimento tra India e Sri Lanka e ha avuto la capacità di avere la meglio contro un avversario di notevole tradizione, dopo aver giocato egregiamente contro la Svezia e prima di battagliare senza remora contro l’Inghilterra. Gli azzurri hanno dimostrato di meritarsi questo palcoscenico e prossimamente lotteranno sicuramente con ambizioni per meritarsi quella che sarebbe una storica presenza ai Giochi, dove una delle discipline più praticate al mondo farà nei fatti la sua prima vera apparizione nel programma a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

