Cresce l’allarme truffe online
A Gatteo, le truffe online aumentano in modo preoccupante, portando molte persone a presentare denunce nelle ultime settimane. Le vittime segnalano soprattutto furti di dati delle carte di credito e la scoperta di polizze assicurative mai sottoscritte. Un residente ha raccontato di aver ricevuto una chiamata che gli ha fatto perdere 1.500 euro in poche ore.
Allarme truffe online: numerose denunce in un mese a Gatteo. In primis carte di credito violate e polizze assicurative fantasma. Nel solo mese di gennaio la Polizia locale ha ricevuto diverse denunce per truffe online, un dato che accende i riflettori su un fenomeno in preoccupante crescita anche sul territorio locale. Due casi in particolare riguardano la falsa emissione di polizze assicurative, mentre in un altro episodio un cittadino è stato derubato attraverso l’utilizzo fraudolento della propria carta di credito. La vittima si è accorta della truffa soltanto al suo risveglio: sul telefono era comparsa una notifica di pagamento per l’acquisto di beni effettuato durante la notte su un sito internet inglese mai autorizzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
