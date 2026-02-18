Il gruppo dei socialisti europei ha criticato Ursula von der Leyen perché la Commissione europea partecipa come osservatrice al comitato di Donald Trump dedicato a Gaza. La decisione ha suscitato polemiche tra i membri della sinistra, che ritengono questa presenza inappropriata in un momento di tensione nella regione. La partecipazione è stata confermata dopo che alcuni parlamentari hanno chiesto chiarimenti sulla scelta.

Sinistra europea costretta a criticare Ursula per la partecipazione della Commissione come «osservatore» al comitato di Trump per Gaza. Vaticano assente. Ira delle opposizioni in Parlamento, Antonio Tajani replica: «Si è nervosi e si strilla quando non si hanno idee». Da un «Board of Peace» si è trasformato in un «Board of War». La notizia della partecipazione della Commissione Ue, in qualità di osservatore al comitato istituito e presieduto da Donald Trump domani a Washington, ovvero la stessa formula utilizzata da Giorgia Meloni, ha mandato in cortocircuito la nostra sinistra. Dopo aver duramente criticato lo statuto del Board per Gaza, Bruxelles ci ha ripensato, precisando che ci sarà ma «senza diventarne membro». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Cortocircuito Ue: socialisti contro il Board

