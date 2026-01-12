Il cortocircuito Trentini Il simbolo costruito contro il governo si rovescia contro i suoi promotori

La liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, dopo più di 420 giorni di detenzione in Venezuela, rappresenta un momento di sollievo. Tuttavia, invita anche a riflettere sul ruolo di politica e media nella costruzione di simboli e narrazioni, spesso influenzate da interessi e percezioni che possono alterare la realtà. Un episodio che mette in luce come le narrative pubbliche possano avere risvolti imprevisti e complessi.

La prima foto degli italiani #Trentini e #Burlò liberati in Venezuela nella sede dell'Ambasciata italiana a Caracas #CrisiVenezuela Gli aggiornamenti https://shorturl.at/5uqMc - facebook.com facebook

