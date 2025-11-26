L' annuncio di Matteo Salvini | sulla Corda Molle si pagherà il pedaggio
Non si placano le polemiche sul futuro pedaggio della Corda Molle. Innescate stavolta dalle dichiarazioni del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto sul palco della festa nazionale della Lega Lombarda in programma quest'anno a Castelcovati: Salvini di fatto ha ribadito. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
L'annuncio di Matteo Salvini: sulla Corda Molle si pagherà il pedaggio - Innescate stavolta dalle dichiarazioni del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto sul palco della festa naz ... bresciatoday.it scrive
Corda Molle, Salvini: «Governo può dimezzare il pedaggio ai residenti» - Il ministro delle Infrastrutture oggi a Castelcovati: «Il costo dell’operazione è di circa 3 milioni di euro: per la gratuità totale della tratta Provincia e Comuni devono sborsare 1,5 milioni» ... Secondo giornaledibrescia.it
Corda molle, i sindaci replicano a Salvini: i comuni non possono pagare 1,5 milioni e mezzo l'anno - Spagnoli: spetta a Autovie Padane ... brescia.corriere.it scrive