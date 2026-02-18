Controlli straordinari in centro | un arresto e otto denunce nei weekend

Nel fine settimana, i carabinieri di Verona hanno intensificato i controlli nel centro storico, a causa di episodi di microcriminalità che si sono verificati nelle ultime settimane. Durante le operazioni, hanno fermato numerosi persone e verificato diversi veicoli in zona. Un uomo è stato arrestato per tentato furto, mentre altre otto persone sono state denunciate per vari reati. I controlli sono stati più stretti anche davanti ai negozi e alle fermate dei mezzi pubblici, cercando di prevenire situazioni di rischio. La presenza delle forze dell’ordine si è fatta più evidente nelle strade principali.

Nel corso degli ultimi due fine settimana i carabinieri della compagnia di Verona hanno intensificato la loro presenza nel cuore della città, nell'ambito di un più ampio piano di controllo del territorio disposto dal comando provinciale. L'obiettivo dell'operazione era contrastare il degrado urbano e prevenire forme di illegalità diffusa, con particolare attenzione ai reati predatori, al monitoraggio della movida e alla sicurezza stradale. I militari sono intervenuti su diversi episodi legati allo spaccio di stupefacenti. Nei pressi del parco pubblico di Circonvallazione Oriani è stato fermato un 32enne di origine marocchina, trovato in possesso di 14 grammi di hashish, mentre in Via Mantovana un connazionale di 29 anni è stato sorpreso con 43 grammi della stessa sostanza e 390 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.