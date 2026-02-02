Movida sicura identificati in 4mila Controlli estesi anche in una discoteca

La polizia di Lecce ha intensificato i controlli nella movida. Nella scorsa settimana, sono stati identificati circa 4.000 persone durante operazioni straordinarie. I controlli si sono estesi anche a una discoteca, per garantire maggiore sicurezza nelle serate di svago.

Operazione straordinaria della polizia tra Lecce e provincia in funzione preventiva. Fra le varie cose, verificati anche i sistemi di sicurezza nei luoghi del divertimento notturno LECCE – L’attività della polizia nella provincia di Lecce ha registrato una forte accelerazione nell’ultima settimana, grazie a un dispositivo di controllo straordinario voluto dal questore Giampietro Lionetti. Una parte significativa dell’intervento è stata dedicata alla gestione della malamovida e alla sicurezza dei grandi spazi di aggregazione. In conformità con le linee guida del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’attenzione si è focalizzata in particolare sugli esercizi pubblici che organizzano spettacoli, anche a seguito dei recenti fatti di cronaca avvenuti in Svizzera.🔗 Leggi su Lecceprima.it

A Catania, anche questo fine settimana di gennaio, sono stati effettuati controlli interforze nel centro storico, volti a garantire la sicurezza durante la movida serale e notturna.

