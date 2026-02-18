Controfferte penali Trump La saga Warner Bros non finisce mai

La disputa tra Warner Bros Discovery e Trump è nata a causa delle controfferte e delle penali inserite nel contratto di vendita. La situazione si è complicata ulteriormente quando l’ex presidente ha minacciato azioni legali per bloccare l’accordo. Nel frattempo, i dirigenti della Warner cercano di risolvere la questione senza perdere l’appeal sul mercato. La tensione tra le parti si fa palpabile, mentre le negoziazioni continuano senza una soluzione definitiva in vista. La vicenda resta aperta e suscita grande interesse tra gli addetti ai lavori.

Netflix si trova in una posizione di forza, Paramount cerca di ritrovare un dialogo, e la partita si fa sempre più politica. Tutti gli occhi sulla riunione con gli azionisti fissata al 20 marzo La parola fine sulla vendita del gruppo Warner Bros Discovery (Wbd), che controlla l'omonimo studio cinematografico, la piattaforma streaming Hbo Max, recentemente arrivata in Italia, e alcuni canali via cavo tra cui la Cnn, non accenna a essere scritta. Due mesi fa il board dell'azienda aveva accettato l'offerta di Netflix, arrivata a 27,75 dollari per azione, per un totale, debiti inclusi, di 82 miliardi di dollari.