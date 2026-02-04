L’offerta di Netflix a Warner Bros finisce nel mirino della culture war americana

Durante un’udienza al Senato, Ted Sarandos di Netflix ha finito nel mirino delle polemiche. La discussione sulla possibile acquisizione di Warner Bros Discovery si è trasformata in uno scontro ideologico, con accuse e tensioni che vanno oltre le questioni di mercato. La vicenda si inserisce in un clima di forti tensioni culturali negli Stati Uniti.

(Adnkronos) – L'audizione di Ted Sarandos davanti alla sottocommissione antitrust del Senato statunitense ha trasformato il tentativo di acquisizione di una quota di maggioranza di Warner Bros Discovery in un terreno di scontro ideologico. Oltre alle consuete preoccupazioni di natura economica, legate al possibile aumento dei costi per gli abbonati e alla contrazione del mercato del lavoro nel settore dell'intrattenimento, il dibattito si è spostato rapidamente sulla natura dei contenuti prodotti dal colosso dello streaming. La resistenza politica sembra riflettere una spaccatura che va oltre la semplice regolamentazione dei mercati, toccando le corde della rappresentazione sociale nei media.

