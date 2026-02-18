Contro le grandi potenze servono coalizioni basate su valori comuni

Flavia Belladonna riferisce che, nel 2026, le grandi potenze globali si confrontano con sfide crescenti a causa di comportamenti aggressivi e interessi divergenti. Per affrontare queste tensioni, è necessario formare alleanze solide, che si basino su valori condivisi e obiettivi comuni. Un esempio concreto si vede nelle negoziazioni internazionali, dove le nazioni cercano di trovare accordi rispettando le rispettive responsabilità. In questo modo, si punta a creare un sistema più equilibrato, che favorisca la cooperazione anziché lo scontro diretto.

di Flavia Belladonna, Redazione sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 29 gennaio 2026 In un contesto globale segnato da “predatori”, la risposta non è lo scontro ma la costruzione di regole, contropoteri e alleanze fondate su responsabilità, cooperazione e bene comune. Un percorso lento, ma indispensabile per evitare che prevalga la legge del più forte. 290126 Ogni epoca ha i suoi potenti. Cambiano i nomi, cambiano gli strumenti, ma le cause e la dinamica attraverso cui essi emergono sono abbastanza simili: in particolare, quando il potere si concentra, tende a sottrarsi al controllo e a strabordare, diventando delirio di onnipotenza.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Come garantire la sicurezza nel mondo delle grandi potenze? Le risposte da MonacoIl vertice informale di ieri in Belgio ha mostrato come l’Italia e la Germania si siano impegnate a guidare l’Europa verso una strategia di difesa più autonoma, in un momento di grande instabilità internazionale.

L’interesse nazionale armato: perché le grandi potenze intervengono anche quando la legge dice noL’intervento delle grandi potenze in questioni internazionali spesso solleva dubbi e critiche, soprattutto quando si discosta dalle norme del diritto internazionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.