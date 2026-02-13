Come garantire la sicurezza nel mondo delle grandi potenze? Le risposte da Monaco

Il vertice informale di ieri in Belgio ha mostrato come l’Italia e la Germania si siano impegnate a guidare l’Europa verso una strategia di difesa più autonoma, in un momento di grande instabilità internazionale. La causa di questa decisione risiede nelle tensioni crescenti tra le grandi potenze e nelle difficoltà di mantenere l’equilibrio tra alleanze storiche e interessi nazionali. In un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dal rafforzamento delle relazioni con la Casa Bianca, l’Europa cerca di definire un percorso più deciso, puntando a realizzare obiettivi ambiziosi con tempi certi.

Non ci sono solo la guerra in Ucraina o il rapporto con la Casa Bianca al centro della MSC 2026 che cade in un periodo particolarmente turbolento per le relazioni transatlantiche, ma anche (o soprattutto) il modo con cui l’Europa intende dotarsi di una propria strategia alla voce difesa, i tempi in cui punta a realizzare quei passi pensando “in grande” come emerso dal vertice informale di ieri in Belgio e che ha visto Italia e Germania come motori della nuova Ue. Sicurezza fa rima con penetrazioni esterne, che si trasformano in cavalli di troia interni e il pensiero non va solo alla Via della Seta o alla guerra ibrida, ma anche alla rotta del ghiaccio che sta monopolizzando le attenzioni di Stati Uniti e Cina. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Come garantire la sicurezza nel mondo delle grandi potenze? Le risposte da Monaco Approfondimenti su monaco garantire L’era delle grandi potenze è ormai una realtà, ha detto il cancelliere tedesco Merz Il discorso del cancelliere Merz a Davos evidenzia come le grandi potenze stiano assumendo un ruolo sempre più centrale nel panorama mondiale. L’interesse nazionale armato: perché le grandi potenze intervengono anche quando la legge dice no L’intervento delle grandi potenze in questioni internazionali spesso solleva dubbi e critiche, soprattutto quando si discosta dalle norme del diritto internazionale. Ultime notizie su monaco garantire Argomenti discussi: Fattore governance, ecco come cambia la sicurezza; Entra al pronto soccorso con un taglierino, 33enne fermato dai carabinieri: Garantire la sicurezza del personale sanitario è una priorità assoluta; Sicurezza sul lavoro: le novità del 2026. Nuove norme o cultura della prevenzione?; Strumenti di autodifesa per la polizia locale: Si perde occasione per garantire maggiore sicurezza. Come garantire la sicurezza nella SanitàL’utilizzo delle tecnologie mobile, social e cloud in ambito sanitario sta crescendo a un ritmo vertiginoso. Questo rende la salvaguardia delle preziose e sensibili informazioni sanitarie un compito ... tomshw.it Come garantire la sicurezza ai medici di guardiala sicurezza per i giovani medici delle sedi di guardia medica deve essere garantita ai sensi del D.Lgs 81/2008, della raccomandazione ministeriale n.8/2007 e delle linee guida 2015 OSHA e linee guida ... quotidianosanita.it #Monaco “Cordiale incontro con il collega della Mauritania, Hanana Oul Sidi. Al centro del colloquio la comune volontà di rafforzare la collaborazione per la sicurezza dell’area e, più in generale, del Sahel, regione la cui stabilità è essenziale per garantire que x.com EUROLEGA - CASO MONACO Dalla Spagna riportano che, nonostante lo stesso Principato di Monaco si sia offerto di garantire gli importi dovuti in attesa di un nuovo investitore, c'è ancora molta tensione nel Monaco e giocatori come Nikola Mirotic - facebook.com facebook