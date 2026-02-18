Contributi artigiani e commercianti 2026 | importi scadenze e modalità di pagamento

Artigiani e commercianti iscritti all’INPS devono affrontare le nuove scadenze per i contributi del 2026, che riguardano anche le modalità di pagamento e gli importi da versare. La normativa stabilisce le date entro cui effettuare i versamenti e le procedure da seguire per rispettare gli obblighi previdenziali. In particolare, sono previste scadenze specifiche per evitare sanzioni e garantire le prestazioni future. Le istruzioni ufficiali chiariscono i passaggi necessari per completare correttamente le operazioni.

Artigiani e commercianti iscritti alle apposite gestioni INPS hanno diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali garantite dall’Istituto in occasione degli eventi di pensione, maternità, congedo parentale, indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale e congedo per donne vittime di violenza. Le prestazioni INPS sono finanziate grazie al versamento dei contributi che, a differenza di quanto avviene per i lavoratori dipendenti, è effettuato con modello F24 dai singoli artigiani e commercianti iscritti. Dal momento che, come avviene per le pensioni, anche la contribuzione di artigiani e commercianti risente della variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (attestatasi ad un +1,4% tra il 2024 e il 2025), INPS con Circolare 9 febbraio 2026, numero 14 ha diffuso gli importi dei contributi dovuti per l’annualità corrente. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

