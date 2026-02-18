Complanarina sbloccata il Ministero approva il progetto esecutivo dell' ultimo stralcio

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato il via libera al progetto esecutivo della Complanarina di Modena, dopo mesi di attesa. La decisione arriva in seguito alla presentazione di un nuovo piano che prevede la realizzazione di un tratto di sei chilometri, destinato a collegare la tangenziale di Modena con il casello autostradale di Modena Sud. La conferma ufficiale permette di procedere con i lavori, che erano rimasti fermi da tempo.

Dopo lunga attesa il Mit avrebbe risolto il contenzioso con Autostrade. Guerzoni: "Attendiamo il documento ufficiale, non la velina del ministro Salvini" Come modenesi ormai ben sanno - essendo testimoni dei cantieri realizzati in questi anni - il nodo irrisolto era l'ok per la realizzazione del nuovo cavalcavia di strada Bellaria (Nuova Estense), tra Modena e Montale. Da tempo mancava l'approvazione di quello stralcio che rappresenta l'ultimo elemento per il completamento dei lavori a cura si Autostrade. L'amministrazione modenese ha appreso la notizia da agenzie di stampa, come evidenzia l'Assessore ai Lavori Pubblici Giulio Guerzoni: "Un risultato merito di Modena e del territorio: con grande ritardo ma pare siamo stati ascoltati.