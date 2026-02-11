Le tre coppie di Matrimonio a Prima Vista 16 hanno scelto i loro partner e i loro percorsi. Dopo settimane di convivenza e prove, le decisioni sono state definitive e il programma si avvia alla conclusione. Le coppie hanno preso strade diverse, alcune con emozione, altre con incertezza, ma tutte hanno vissuto un’esperienza che ha cambiato il loro modo di vedere l’amore.

Fine del viaggio per le tre coppie protagoniste della sedicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista. Nell'ottavo episodio del docureality, in onda su Real Time mercoledì 18 febbraio 2026, i sei partecipanti comunicheranno agli esperti se vogliono continuare la relazione nata davanti alle telecamere oppure separarsi definitivamente. Ecco dunque cosa succederà nella prossima puntata. La scelta di Andrea e Linda. I primi a presentarsi di fronte agli esperti sono Linda Manzoni e Andrea Torreggiani, reduci da una furente discussione. Tutto è partito quando un'amica dell'uomo, incontrata per caso, ha confidato a Linda che Andrea ha avuto difficoltà ad avvicinarsi a lei perché la trova " troppo in carne ".

© Davidemaggio.it - Matrimonio a Prima Vista 16, ecco le scelte finali delle tre coppie

Il 7 gennaio su Real Time torna Matrimonio a Prima Vista 16, il reality che mette alla prova la nascita dell'amore tra sconosciuti.

