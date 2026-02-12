Arezzo si prepara a festeggiare San Valentino in modo insolito. Casa Masaccio e Museo Terre Nuove organizzano un evento speciale per il 14 febbraio, con sguardi condivisi e brindisi tra le opere d’arte. L’idea è di offrire un modo diverso di vivere la giornata degli innamorati, tra cultura e convivialità.

Arezzo, 12 gennaio 2026 – San Valentino, s guardi condivisi e brindisi al museo Festeggiare il giorno degli innamorati in museo? È la proposta d i Casa Masaccio Centro per l'arte contemporanea e Museo Terre Nuove, che per sabato 14 febbraio hanno previsto, a cura di MUS.E, un evento decisamente speciale: le coppie saranno infatti accompagnate in visita alle due mostre in corso - “Agnes Waruguru. From what we are” e “Dimorare. In viaggio con Alex Mac Lean” - per riflettere su sguardi e saperi intrecciati all'arte. Se da una parte Agnes Waruguru offre una riflessione sull'interpretazione del reale grazie ai linguaggi espressivi più vari, dall'altra Alex MacLean apre a interrogativi profondi sulle nostre relazioni con i luoghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Valentino, sguardi condivisi e brindisi al museo

