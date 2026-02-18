Ciclone a metà settimana sulla Bergamasca con pioggia e neve a bassa quota

Un forte maltempo ha colpito la Bergamasca questa settimana, portando pioggia e neve a bassa quota. Francesco Sudati, meteorologo del Centro meteo lombardo, spiega che il ciclone ha provocato un calo drastico delle temperature e ha portato precipitazioni intense, in particolare nelle zone più basse della provincia. In alcune località, le nevicate hanno raggiunto anche i 300 metri di altezza, creando disagi alla circolazione e alle attività quotidiane.

Si avvicina la primavera in Bergamasca, ma l'inverno non ha ancora terminato la sua gelida azione. Francesco Sudati del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica. Correnti atlantiche condizionano il tempo sulla nostra regione, con un fronte abbastanza intenso nella giornata di giovedì, seguito da un rialzo della pressione e tempo più stabile nel weekend. Mercoledì 18 febbraio 2026. Tempo previsto: passaggi nuvolosi su tutta la regione, poco significativi in pianura, Prealpi e Oltrepò, ove prevarranno condizioni di soleggiamento, mentre sulle Alpi, specialmente sui settori prossimi al confine, i cieli rimarranno prevalentemente molto nuvolosi con brevi nevicate a carattere sparso.