Meteo arriva il ciclone di Natale | Pioggia e neve anche a bassa quota

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambia il meteo in Bergamasca, con conseguenze turbolente per il periodo delle festività natalizie. "Si prospetta un radicale cambiamento della circolazione atmosferica sull'Europa", conferma il meteorologo di 3BMeteo, Edoardo Ferrara. "L'anticiclone – spiega – migrerà sulla Scandinavia favorendo una doppia azione: da una parte costringerà le perturbazioni atlantiche a deviare sul cuore del Mediterraneo, dall'altra richiamerà aria decisamente più fredda dalla Russia con target principale gli stati europei oltralpe: parte del pacchetto freddo confluirà anche sulla nostra penisola coinvolgendo con molta probabilità soprattutto il Nord".

