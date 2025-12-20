Hernandez in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato di diversi temi partendo dal suo addio doloroso al Milan in estate Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Hernandez ha parlato del suo addio al Milan e anche della sua avventura in Arabia. Theo, come si vive a Riad? «Benissimo, è stata la scelta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Hernandez: "Io dal Milan non me ne sarei mai andato. La mia priorità era quella di rimanere. Inzaghi? Ecco come mi ha convinto»

Il retroscena di Theo Hernandez sull'addio al Milan: Se fossi rimasto mi avrebbero messo fuori rosa; Hernandez: Io dal Milan non me ne sarei mai andato. La mia priorità era quella di rimanere. Inzaghi? Ecco come mi ha convinto».

Il retroscena di Theo Hernandez sull'addio al Milan: "Se fossi rimasto mi avrebbero messo fuori rosa" - Hilal, ha parlato del suo turbolento addio ai rossoneri: "Dopo l'addio di Maldini è cambiato tutto, io non sarei mai voluto andare via". msn.com

Parla Theo: "Dette bugie su di me. Non volevo lasciare il Milan. A qualcuno diede fastidio che..." - L'ex rossonero gioca ora in Arabia Saudita all'Al Hilal: "Non ho mai chiesto cifre esorbitanti per il rinnovo né spinto per la cessione, tutto falso. msn.com