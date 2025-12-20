Hernandez | Io dal Milan non me ne sarei mai andato La mia priorità era quella di rimanere Inzaghi? Ecco come mi ha convinto
Hernandez in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato di diversi temi partendo dal suo addio doloroso al Milan in estate Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Hernandez ha parlato del suo addio al Milan e anche della sua avventura in Arabia. Theo, come si vive a Riad? «Benissimo, è stata la scelta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Il retroscena di Theo Hernandez sull'addio al Milan: Se fossi rimasto mi avrebbero messo fuori rosa; Hernandez: Io dal Milan non me ne sarei mai andato. La mia priorità era quella di rimanere. Inzaghi? Ecco come mi ha convinto».
Il retroscena di Theo Hernandez sull'addio al Milan: "Se fossi rimasto mi avrebbero messo fuori rosa" - Hilal, ha parlato del suo turbolento addio ai rossoneri: "Dopo l'addio di Maldini è cambiato tutto, io non sarei mai voluto andare via". msn.com
Parla Theo: "Dette bugie su di me. Non volevo lasciare il Milan. A qualcuno diede fastidio che..." - L'ex rossonero gioca ora in Arabia Saudita all'Al Hilal: "Non ho mai chiesto cifre esorbitanti per il rinnovo né spinto per la cessione, tutto falso. msn.com
Calciomercato Milan News/ Bomba Theo Hernandez, approdo alla big più vicino! - A inizio stagione si parlava di rinnovo, ma il Milan ha trovato un’annata da dimenticare, terminata praticamente ieri con la sconfitta in finale di Coppa contro il Bologna. ilsussidiario.net
In estate abbiamo elogiato il suo operato sul mercato per quanto riguarda le cessioni. Thiaw, Reijnders, Emerson Royal, Theo Hernandez e Musah sono stati venduti ad un prezzo favorevole per le casse del Milan. Non possiamo dire lo stesso per quanto - facebook.com facebook
Social, Theo Hernandez lontano ma sempre rossonero: "Forza Milan!" #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com
